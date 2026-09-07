В Коми организована проверка после ДТП с рейсовым автобусом

В Коми рейсовый автобус с пассажирами съехал в кювет В Коми организована проверка после ДТП с рейсовым автобусом

Москва7 сен Вести.В Усть-Вымском районе Республики Коми рейсовый автобус с пассажирами съехал в кювет, по факту ДТП организована проверка. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

Накануне на участке дороги Вогваздино-Яренск при подъезде к СНТ "Березка" водитель рейсового автобуса не справился с управлением и съехал в кювет. В результате ДТП никто не пострадал.

Организована процессуальная проверка … [по] ч.1 ст.238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей) говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Выясняются все причины и обстоятельства произошедшего.