Москва30 сенВести.Автобус сбил девятилетнего мальчика в подмосковном Королеве. Об этом управление МВД России по Московской области сообщает в MAX.
По данным ведомства, ребенок переходил дорогу в неположенном месте.
По предварительной информации, водитель, управляя автобусом, совершил наезд на 9-летнего мальчика, который переходил проезжую часть вне зоны пешеходного переходаговорится в сообщении
Пострадавшего увезли в больницу с травмами, его состояние не уточняется. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства происшествия.