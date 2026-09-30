Автобус наехал на 9-летнего мальчика в подмосковном Королеве В Королеве автобус сбил перебегавшего дорогу 9-летнего мальчика

Москва30 сен Вести.Автобус сбил девятилетнего мальчика в подмосковном Королеве. Об этом управление МВД России по Московской области сообщает в MAX.

По данным ведомства, ребенок переходил дорогу в неположенном месте.

По предварительной информации, водитель, управляя автобусом, совершил наезд на 9-летнего мальчика, который переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода говорится в сообщении

Пострадавшего увезли в больницу с травмами, его состояние не уточняется. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства происшествия.