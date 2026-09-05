© канал ГУ МВД России по Московской области в MAX, Соцсети

В Домодедово в результате столкновения с автобусом погиб мотоциклист

Мотоциклист погиб, врезавшись в автобус в Подмосковье В Домодедово в результате столкновения с автобусом погиб мотоциклист

Москва5 сен Вести.В подмосковном городском округе Домодедово в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса и мотоцикла погиб байкер. Об этом сообщил региональный главк МВД России.

ДТП произошло 4 сентября на 48 км Каширского шоссе.

По предварительной информации, водитель 1987 г.р., находясь за рулем мотоцикла марки Honda совершил столкновение с автобусом. В результате ДТП мотоциклист погиб на месте говорится в канале ведомства на платформе MAX

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства аварии.