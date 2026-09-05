Москва5 сенВести.В подмосковном городском округе Домодедово в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса и мотоцикла погиб байкер. Об этом сообщил региональный главк МВД России.
ДТП произошло 4 сентября на 48 км Каширского шоссе.
По предварительной информации, водитель 1987 г.р., находясь за рулем мотоцикла марки Honda совершил столкновение с автобусом. В результате ДТП мотоциклист погиб на местеговорится в канале ведомства на платформе MAX
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства аварии.