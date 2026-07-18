В Подмосковье при столкновении с автомобилем такси погиб 33-летний сотрудник ГАИ

Сотрудник ГАИ погиб в ДТП с автомобилем такси в Подмосковье В Подмосковье при столкновении с автомобилем такси погиб 33-летний сотрудник ГАИ

Москва18 июл Вести.В подмосковном Домодедове в результате ДТП с участием автомобиля такси погиб сотрудник Госавтоинспекции. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Машина столкнулась со служебным мотоциклом днем 18 июля, в субботу, на дороге Шебанцево – Голубино – Глотаево.

В результате ДТП травмы, не совместимые с жизнью, получил 33-летний инспектор ДПС, находившийся при исполнении служебных обязанностей говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Погибший – лейтенант полиции Михаил Тихонов, уроженец Домодедова. Служил в органах с 2019 года. Ведомство намерено оказать его семье всю необходимую помощь и поддержку.