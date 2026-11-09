Трое несовершеннолетних пострадали при опрокидывании машины в Подмосковье

Машина с тремя несовершеннолетними опрокинулась в Подмосковье Трое несовершеннолетних пострадали при опрокидывании машины в Подмосковье

Москва9 ноя Вести.В муниципальном округе Лотошино Московской области машина с тремя несовершеннолетними пассажирами съехала в кювет и опрокинулась. Об этом сообщило ГУ МВД России по региону на платформе MAX.

Отмечается, что ДТП произошло на 77 километре дороги Тверь - Лотошино - Уваровка около 20.00 в понедельник, 9 ноября. За рулем автомобиля Lada находился 18-летний водитель - он не справился с управлением.

После аварии за помощью к врачам обратились трое пассажиров: двое 17-летних и один 16-летний.

На данный момент в результате ДТП двое 17-летних и один 16-летний пассажиры легковушки обратились за медицинской помощью говорится в публикации

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося. По итогам проверки примут решение в соответствии с законодательством.