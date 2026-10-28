Москва28 октВести.Полиция расследует дорожную аварию с автобусом, которая произошла днем 28 октября на северо-востоке Московской области.
Как рассказали в пресс-службе полиции Подмосковья в MAX, инцидент произошел на 100-м километре автодороги А-107 в Богородском городском округе.
По предварительным данным, водитель автобуса выехал на регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора, где столкнулся с выезжающим грузовиком. В момент происшествия в салоне находились 12 человек.
На данный момент в результате ДТП три человека обратились за медицинской помощьюсказано в сообщении
Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства произошедшего.
По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке.