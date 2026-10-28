В Подмосковье столкнулись автобус и грузовик, есть пострадавшие

Три человека пострадали в ДТП с автобусом в Подмосковье В Подмосковье столкнулись автобус и грузовик, есть пострадавшие

Москва28 окт Вести.Полиция расследует дорожную аварию с автобусом, которая произошла днем 28 октября на северо-востоке Московской области.

Как рассказали в пресс-службе полиции Подмосковья в MAX, инцидент произошел на 100-м километре автодороги А-107 в Богородском городском округе.

По предварительным данным, водитель автобуса выехал на регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора, где столкнулся с выезжающим грузовиком. В момент происшествия в салоне находились 12 человек.

На данный момент в результате ДТП три человека обратились за медицинской помощью сказано в сообщении

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства произошедшего.

По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке.