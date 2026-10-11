Четыре пассажира пострадали в массовом ДТП с маршруткой в Подмосковье

В Подмосковье в ДТП попала маршрутка, пострадали четверо пассажиров Четыре пассажира пострадали в массовом ДТП с маршруткой в Подмосковье

Москва11 окт Вести.В Подмосковье в результате массового ДТП с участием маршрутки пострадали четыре человека. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Авария произошла днем 11 октября, в воскресенье, на М-7 "Волга" в Богородском округе.

Попутное столкновение микроавтобуса марки ГАЗ, двух грузовых автомобилей "Газель" и "Фав", а также легковой автомашины Ford. По предварительной информации, в салоне маршрутки находилось 19 пассажиров. В настоящее время четверо из них обратились за медицинской помощью говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Детали и все обстоятельства случившегося устанавливаются. Организована проверка.