Четыре человека пострадали при столкновении шести машин в Наро-Фоминске

Четыре человека пострадали при столкновении шести авто в Подмосковье Четыре человека пострадали при столкновении шести машин в Наро-Фоминске

Москва21 окт Вести.Шесть легковушек столкнулись в Наро-Фоминском г.о., в результате массового ДТП, предварительно, пострадали 4 человека. Об этом сообщило ГУ МВД России по Московской области.

Автоавария произошла около 19.00 мск на 52-м км Киевского шоссе по направлению в область.

По предварительной информации, столкнулись шесть легковых автомобилей, передвигавшихся в попутном направлении. На данный момент в результате ДТП четыре человека обратились за медицинской помощью говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проводимой проверки будет принято соответствующее решение.