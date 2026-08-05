В Мытищах столкнулись сразу 6 автомобилей, о пострадавших информации нет В подмосковных Мытищах произошло массовое ДТП

Москва5 авг Вести.В городском округе Мытищи Московской области произошло массовое ДТП, информации о пострадавших нет, сообщает региональный главк МВД России в мессенджере MAX.

Сегодня на 32 км автодороги А-104 Дмитровское шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, столкнулись шесть автомашин, передвигавшихся в попутном направлении говорится в публикации

В полиции отметили, что до настоящего момент за медицинской помощью никто не обращался.

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники подмосковной Госавтоинспекции.