Москва20 октВести.В Свердловской области организована проверка по факту ДТП с участием рейсового автобуса и большегруза, несколько человек пострадали. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.
ДТП произошло днем 20 октября в Красноуфимске.
В результате инцидента в пассажирском транспорте пострадало несколько граждан, в том числе несовершеннолетнийсказано в сообщении
По факту происшествия проводится проверка по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.