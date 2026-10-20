Несколько человек пострадали в ДТП с автобусом и большегрузом на Урале

Автобус и грузовик столкнулись на Урале, есть пострадавшие Несколько человек пострадали в ДТП с автобусом и большегрузом на Урале

Москва20 окт Вести.В Свердловской области организована проверка по факту ДТП с участием рейсового автобуса и большегруза, несколько человек пострадали. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

ДТП произошло днем 20 октября в Красноуфимске.

В результате инцидента в пассажирском транспорте пострадало несколько граждан, в том числе несовершеннолетний сказано в сообщении

По факту происшествия проводится проверка по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.