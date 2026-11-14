Москва14 нояВести.В городском округе Солнечногорск Московской области произошло массовое ДТП, за медицинской помощью никто из людей не обращался, сообщает региональный главк МВД России в мессенджере MAX.
Авария случилась днем 14 ноября на 43-м километре автодороги М-10 "Россия" при движении в сторону области.
По предварительной информации, водитель 1982 г.р., управляя грузовым автомобилем, совершил попутное столкновение с пятью автомашинами, двигавшимися в попутном направленииговорится в публикации
Автомобили получили механические повреждения.
Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники подмосковной Госавтоинспекции.