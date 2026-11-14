В Солнечногорске столкнулись шесть автомобилей, обошлось без пострадавших

Водитель грузовика устроил массовое ДТП в подмосковном Солнечногорске В Солнечногорске столкнулись шесть автомобилей, обошлось без пострадавших

Москва14 ноя Вести.В городском округе Солнечногорск Московской области произошло массовое ДТП, за медицинской помощью никто из людей не обращался, сообщает региональный главк МВД России в мессенджере MAX.

Авария случилась днем 14 ноября на 43-м километре автодороги М-10 "Россия" при движении в сторону области.

По предварительной информации, водитель 1982 г.р., управляя грузовым автомобилем, совершил попутное столкновение с пятью автомашинами, двигавшимися в попутном направлении говорится в публикации

Автомобили получили механические повреждения.

Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники подмосковной Госавтоинспекции.