Москва6 октВести.ДТП с семью пострадавшими произошло 6 октября на автодороге М‑12 "Восток" в Лаишевском районе. Подробности пресс-служба Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан сообщает в MAX.
По данным ведомства, водитель грузового автомобиля Scania совершил наезд на остановившийся на обочине автобус Setra, который вследствие удара наехал на стоявший перед ним большегруз.
В результате 6 пассажиров автобуса и водитель большегруза получили травмыговорится в сообщении
Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства происшествия.