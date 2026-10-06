Москва6 октВести.ДТП с семью пострадавшими произошло 6 октября на автодороге М‑12 "Восток" в Лаишевском районе. Подробности пресс-служба Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан сообщает в MAX.

По данным ведомства, водитель грузового автомобиля Scania совершил наезд на остановившийся на обочине автобус Setra, который вследствие удара наехал на стоявший перед ним большегруз.

В результате 6 пассажиров автобуса и водитель большегруза получили травмы

говорится в сообщении

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства происшествия.