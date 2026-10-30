После столкновения автобуса и грузовика в Татарстане 6 человек госпитализированы

Шесть человек оказались в больнице после ДТП с автобусом в Татарстане После столкновения автобуса и грузовика в Татарстане 6 человек госпитализированы

Москва30 окт Вести.Шесть человек доставлены в больницу для обследования после столкновения пассажирского автобуса и грузового автомобиля в Татарстане. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 30 октября в Тукаевском районе.

Шесть человек доставили в больницу сказал собеседник агентства

Подробности аварии приводит Telegram-канал республиканской прокуратуры.

По предварительным данным, в пятницу на дороге вблизи населенных пунктов Бетьки и Круглое Поле водитель грузовика HOWO при движении задним ходом столкнулся с пассажирским автобусом ПАЗ.

Ход процессуальной проверки по факту инцидента находится на прокурорском контроле.