Москва30 октВести.Шесть человек доставлены в больницу для обследования после столкновения пассажирского автобуса и грузового автомобиля в Татарстане. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
Инцидент произошел 30 октября в Тукаевском районе.
Шесть человек доставили в больницусказал собеседник агентства
Подробности аварии приводит Telegram-канал республиканской прокуратуры.
По предварительным данным, в пятницу на дороге вблизи населенных пунктов Бетьки и Круглое Поле водитель грузовика HOWO при движении задним ходом столкнулся с пассажирским автобусом ПАЗ.
Ход процессуальной проверки по факту инцидента находится на прокурорском контроле.