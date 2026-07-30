Водитель столкнувшегося с автобусом автомобиля мог заснуть

В Татарстане водитель машины, врезавшейся в автобус, мог уснуть за рулем Водитель столкнувшегося с автобусом автомобиля мог заснуть

Москва30 июл Вести.По предварительной версии, водитель автомобиля, который утром 30 июля столкнулся с микроавтобусом в Лаишевском районе, мог уснуть за рулем. Об этом сообщает Госавтоинспекция МВД по Республике Татарстан.

Водитель автомобиля Ford Focus, 2002 года рождения, по предварительным данным, уснул за рулем, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с микроавтобусом Ford Transit, который перевозил 12 детей говорится в сообщении

После аварии четыре ребенка были госпитализированы в больницу.

Ранее сообщалось, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело.