Четверо детей доставлены в больницу Казани после ДТП с микроавтобусом

После ДТП с микроавтобусом в больницу Казани госпитализированы четверо детей Четверо детей доставлены в больницу Казани после ДТП с микроавтобусом

Москва30 июл Вести.В Казани в Детскую республиканскую клиническую больницу госпитализированы четверо детей, ехавших в попавшем в ДТП автобусе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Республики Татарстан.

Состояние пациентов - средней тяжести, с различными травмами - компрессионный перелом позвоночника, черепно-мозговая травма, сотрясение мозга говорится в сообщении

По словам врачей, угрозы жизни детей нет, они получают всю необходимую медицинскую помощь ведущих специалистов.

Авария произошла сегодня на автодороге Казань - Оренбург - Боровое Матюшино в Лаишевском районе. По предварительным данным, с маршрутным автобусом Ford, перевозившим детскую хоккейную команду, столкнулся легковой автомобиль Ford Focus. Возбуждено уголовное дело.