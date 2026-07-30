Москва30 июлВести.В Казани в Детскую республиканскую клиническую больницу госпитализированы четверо детей, ехавших в попавшем в ДТП автобусе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Республики Татарстан.
Состояние пациентов - средней тяжести, с различными травмами - компрессионный перелом позвоночника, черепно-мозговая травма, сотрясение мозгаговорится в сообщении
По словам врачей, угрозы жизни детей нет, они получают всю необходимую медицинскую помощь ведущих специалистов.
Авария произошла сегодня на автодороге Казань - Оренбург - Боровое Матюшино в Лаишевском районе. По предварительным данным, с маршрутным автобусом Ford, перевозившим детскую хоккейную команду, столкнулся легковой автомобиль Ford Focus. Возбуждено уголовное дело.