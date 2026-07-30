В Татарстане автобус с детской хоккейной командой попал в ДТП, возбуждено дело

В Татарстане возбуждено дело по факту ДТП с детской хоккейной командой В Татарстане автобус с детской хоккейной командой попал в ДТП, возбуждено дело

Москва30 июл Вести.ДТП с участием автобуса, который вез детскую хоккейную команду, произошло 30 июля на автодороге Казань – Оренбург - Боровое Матюшино в Лаишевском районе Республики Татарстан.

По предварительным сведениям, водитель за рулем Ford Focus выехал на встречную полосу и столкнулся с маршрутным автобусом Ford.

Есть пострадавшие сообщает пресс-служба региональной прокуратуры

Уголовное дело возбуждено по статьям о нарушении правил дорожного движения и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

На место происшествия выехал прокурор района Андрей Наумов. Ведомство контролирует ход расследования.