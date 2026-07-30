Москва30 июлВести.ДТП с участием автобуса, который вез детскую хоккейную команду, произошло 30 июля на автодороге Казань – Оренбург - Боровое Матюшино в Лаишевском районе Республики Татарстан.
По предварительным сведениям, водитель за рулем Ford Focus выехал на встречную полосу и столкнулся с маршрутным автобусом Ford.
Есть пострадавшиесообщает пресс-служба региональной прокуратуры
Уголовное дело возбуждено по статьям о нарушении правил дорожного движения и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
На место происшествия выехал прокурор района Андрей Наумов. Ведомство контролирует ход расследования.