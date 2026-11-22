Москва22 нояВести.В Оренбурге сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП на улице Джангильдина, в котором пострадала 70-летняя пешеход, сообщается в MAX-канале управления МВД города.
Установлено, что авария произошла на улице Джангильдина, напротив дома № 9. 21-летний водитель легкового автомобиля сбил женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте.
В результате ДТП женщина с травмами госпитализированаговорится в сообщении
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.