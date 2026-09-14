В метро Петербурга пострадал ребенок, ногу которого зажало на эскалаторе

Юный петербуржец, нога которого застряла в эскалаторе, отделался ушибом В метро Петербурга пострадал ребенок, ногу которого зажало на эскалаторе

Москва14 сен Вести.В метро Санкт-Петербурга произошел несчастный случай с участием 7-летнего ребенка. Он отделался ушибом большого пальца правой стопы, сообщает издание "Фонтанка".

ЧП случилось ранним вечером 13 сентября на станции метро "Площадь Ленина".

Нога семилетнего мальчика во время подъема эскалатора попала между подвижной и неподвижной частями механизма говорится в публикации

Ребенка на скорой привезли в клинику Педиатрического университета. Его осмотрели врачи, был сделан рентген. К счастью, операция не потребовалась.

Мальчику диагностировали ушиб большого пальца. Пациенту оказали необходимую помощь и отправили на амбулаторное лечение.