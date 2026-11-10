Москва10 нояВести.В Санкт-Петербурге на переезде столкнулись поезд и грузовик, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура в MAX.
По факту ДТП надзорное ведомство организовало проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
По предварительным данным, водитель грузового автомобиля выехал на пути перед приближающимся составомговорится в публикации
Отмечается, что ЧП произошло на переезде путей необщего пользования станции Автово.
Машинист поезда применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Пострадавших нет, отметили в ведомстве.