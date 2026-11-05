Прокуратура начала проверку после ДТП с поездом и грузовиком под Псковом

После ДТП с участием поезда и грузовика под Псковом организована проверка Прокуратура начала проверку после ДТП с поездом и грузовиком под Псковом

Москва5 ноя Вести.Прокуратура начала проверку после столкновения пассажирского поезда Санкт-Петербург – Псков в Псковской области, в результате чего локомотив состава частично сошел с рельсов. Об этом сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Инцидент произошел днем 5 ноября на железнодорожном переезде Торошино – Разъезд Черняковицы. Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения с выехавшим на пути грузовым автомобилем не удалось. В результате произошел сход локомотива одной колесной парой.

Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения при эксплуатации железнодорожного транспорта сказано в сообщении

Отмечается, что пассажиры будут доставлены в Псков автобусами.