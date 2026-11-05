Москва5 нояВести.Прокуратура начала проверку после столкновения пассажирского поезда Санкт-Петербург – Псков в Псковской области, в результате чего локомотив состава частично сошел с рельсов. Об этом сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.
Инцидент произошел днем 5 ноября на железнодорожном переезде Торошино – Разъезд Черняковицы. Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения с выехавшим на пути грузовым автомобилем не удалось. В результате произошел сход локомотива одной колесной парой.
Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения при эксплуатации железнодорожного транспортасказано в сообщении
Отмечается, что пассажиры будут доставлены в Псков автобусами.