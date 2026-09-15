В Петербурге в руках у подростка взорвалась шариковая ручка с порохом

Юный петербуржец набил шариковую ручку порохом, а она взорвалась в его руках В Петербурге в руках у подростка взорвалась шариковая ручка с порохом

Москва15 сен Вести.В Санкт-Петербурге у подростка в руках взорвалась шариковая ручка, корпус которой он начинил порохом, сообщает Telegram-канал "Осторожно, Петербург".

ЧП произошло 14 сентября. Порох парень вытащил из пистонов к игрушечному пистолету.

Опасный предмет взорвался в руке несовершеннолетнего пишет паблик

Подростка доставили в детское приемное отделение клиники СПбГПМУ с множественными ранами и ссадинами левой кисти и правого предплечья, ушибом и подногтевой гематомой мизинца.

Операция пострадавшему не потребовалась – ему обработали раны и дренировали гематому, а после отпустили на амбулаторное лечение.