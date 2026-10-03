В Москве в руках у подростка взорвалась петарда, ему ампутировали два пальца

Подростку, в руках которого взорвалась петарда в Москве, оторвало два пальца В Москве в руках у подростка взорвалась петарда, ему ампутировали два пальца

Москва3 окт Вести.В районе Фили – Давыдково на западе Москвы в руках ребенка взорвалась петарда, когда он играл с ней в квартире. По данным Baza, предварительно, мальчику ампутировали два пальца.

Инцидент произошел в квартире на улице Ватунина.

Мальчик играл с петардой, зажег ее, но не успел выбросить. После взрыва он выбежал в подъезд с окровавленной рукой, соседка вызвала скорую отмечает канал

Медики пытаются сохранить третий палец подростка.

Ранее сообщалось, что после взрыва пиротехники в помещении начался пожар.