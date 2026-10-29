Москва29 октВести.В Подмосковье подросток два месяца проходил с осколком зеркала в руке. Об этом сообщил в MAX Минздрав региона.
Травму мальчик получил, когда убирал разбитое зеркало. Порезав ладонь, он сам промыл рану, остановил кровь и наложил повязку, но через время рана так и не зажила, а он начал чувствовать резкую боль при движении кистью. Затем появился отек, стало трудно сжать кулак.
Врачи Раменской больницы во время обследования обнаружили в ладони юноши осколок зеркала длиной около 2 см. Выяснилось, что он находился там два месяцапишет Минздрав
Медики удалили осколок через небольшой разрез. Работать приходилось осторожно, так как рядом находились сосуды, нервы и сухожилия. В итоге операция прошла успешно и подвижность кисти полностью восстановились. Подростка выписали домой уже на следующий день.