Подросток два месяца ходил с осколком зеркала в ладони в Подмосковье

Подросток из Подмосковья два месяца ходил с куском зеркала в руке Подросток два месяца ходил с осколком зеркала в ладони в Подмосковье

Москва29 окт Вести.В Подмосковье подросток два месяца проходил с осколком зеркала в руке. Об этом сообщил в MAX Минздрав региона.

Травму мальчик получил, когда убирал разбитое зеркало. Порезав ладонь, он сам промыл рану, остановил кровь и наложил повязку, но через время рана так и не зажила, а он начал чувствовать резкую боль при движении кистью. Затем появился отек, стало трудно сжать кулак.

Врачи Раменской больницы во время обследования обнаружили в ладони юноши осколок зеркала длиной около 2 см. Выяснилось, что он находился там два месяца пишет Минздрав

Медики удалили осколок через небольшой разрез. Работать приходилось осторожно, так как рядом находились сосуды, нервы и сухожилия. В итоге операция прошла успешно и подвижность кисти полностью восстановились. Подростка выписали домой уже на следующий день.