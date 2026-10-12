Москва12 октВести.15-летний израильский школьник погиб при взрыве снаряда в пограничном с Ливаном районе Израиля, еще как минимум 18 учащихся получили ранения. Об этом сообщает израильский новостной портал Ynet.
В момент взрыва ученики средней школы из города Маалот-Таршиха были на экскурсии.
Троих пострадавших на вертолетах экстренно доставили в больницу. Они находятся в тяжелом состоянии.
Обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия согласна с сохранением на юге Ливана контингента ООН после 2026 года.