Ynet: школьник погиб и 18 пострадали при взрыве на границе Израиля с Ливаном

Один израильский школьник погиб и 18 пострадали при взрыве на границе с Ливаном Ynet: школьник погиб и 18 пострадали при взрыве на границе Израиля с Ливаном

Москва12 окт Вести.15-летний израильский школьник погиб при взрыве снаряда в пограничном с Ливаном районе Израиля, еще как минимум 18 учащихся получили ранения. Об этом сообщает израильский новостной портал Ynet.

В момент взрыва ученики средней школы из города Маалот-Таршиха были на экскурсии.

Троих пострадавших на вертолетах экстренно доставили в больницу. Они находятся в тяжелом состоянии.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия согласна с сохранением на юге Ливана контингента ООН после 2026 года.