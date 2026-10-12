Лавров: РФ считает, что ЦАХАЛ грубо нарушает нормы международного права в Ливане

Лавров обвинил Израиль в грубом нарушении международного права в Ливане Лавров: РФ считает, что ЦАХАЛ грубо нарушает нормы международного права в Ливане

Москва12 окт Вести.Действия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на территории Ливана грубо нарушают нормы международного права и ведут к дальнейшему обострению ситуации в стране. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Министр подчеркнул, что Москва продолжает поддерживать суверенитет, единство и территориальную целостность Ливанской Республики.

Силовые акции ЦАХАЛ, израильской армии, грубо нарушают нормы международного права, провоцируют дополнительную напряженность, эскалацию напряженности в Ливане сказал он в ходе пресс-конференции

При этом российская сторона приветствует начало прямых переговоров между Израилем и Ливаном при посредничестве США. Глава МИД РФ указал на необходимость скорейшего прекращения огня, от которого страдает мирное население, и перехода к политико-дипломатическому урегулированию.

По словам Лаврова, урегулирование должно предусматривать полное выполнение резолюции 1701 Совета Безопасности ООН. Министр выразил мнение, что соблюдение предусмотренных документом обязательств позволило бы уже давно решить существующие между Ливаном и Израилем проблемы.

Ранее Лавров подтвердил неизменность позиции Москвы в отношении единства Ливана.