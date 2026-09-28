"Хезболла" призвала власти Ливана заморозить бессмысленные переговоры с Израилем Генсек "Хезболлы": властям Ливана нужно заморозить переговоры с Израилем

Москва28 сен Вести.Ливанским властям необходимо заморозить бессмысленные двусторонние переговоры с Израилем, поскольку так и не удалось остановить агрессию еврейского государства.

Об этом сообщил генеральный секретарь шиитской организации "Хезболла" шейх Наим Касем, его слова передает агентство ТАСС.

Мы советуем ливанским властям заморозить эти бессмысленные переговоры, которые не смогли остановить агрессивные действия израильского противника рассказал шейх Касем

Кроме того, он подчеркнул готовность возобновить диалог с правительством в случае, если будут отменены принятые им 2 марта решения, поставившие вне закона вооруженное крыло "Хезболла".

Наим Касем также отметил, что бойцы "Хезболлы" продолжают оказывать сопротивление оккупационным силам на юге страны. При этом он посчитал нелогичным требование кабмина по разоружению шиитских формирований, обвинив власти страны в том, что те действуют в угоду Вашингтону и пытаются втянуть армию Ливана в конфронтацию с "Хезболлой".

Мы готовы обсудить вопрос об оружии, но только после того, когда заставим израильскую армию покинуть Южный Ливан, что откроет путь возвращению туда мирных жителей подчеркнул шейх Касем

Ранее истребители ВВС Израиля нанесли удары по горным районам в окрестностях ливанских городов Джеззин и Набатия, расположенных к северу от реки Литани. Ударам подверглись подземные укрытия, командные пункты и склады шиитской организации "Хезболла" на высотах Джебель-эр-Рафи, Рейхан и Седжуд.