Израиль усилил удары и наземную операцию на юге Ливана

Израиль усилил удары по южным районам Ливана Израиль усилил удары и наземную операцию на юге Ливана

Москва14 окт Вести.Израиль усилил артиллерийские и авиационные удары по южной части Ливана, сообщает РИА Новости.

Израильская военная авиация за последние 24 часа нанесла удары по Шакре, Кфар-Тибниту, долине Слуки между Мейс-эль-Джабалем и Шакрой, а также по Вади-эль-Ханазир на окраине Фруна приводит РИА Новости слова источника

Массированному артиллерийскому обстрелу подверглись Бейт-Яхун, Мансури, Кфар-Тибнит, Хиям, Вади-Зибкин, район Джармак, а также район между Ходейтой и Харисом.

В Кфар-Тибните израильские военные провели серию мощных подрывов, а в районе Бьют-эс-Сияда и Баркат-эн-Наккара возле Шебаа открыли пулеметный огонь.

В районе между Айта-эль-Джабалем и Бейт-Яхуном отмечены артиллерийские и пулеметные обстрелы, а также перемещение израильской военной техники.

Передвижение техники замечены в Зотар-эш-Шаркии.

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что действия Армии обороны Израиля в Ливане грубо нарушают нормы международного права и ведут к обострению обстановки в стране.

Кроме того, Россия согласна с сохранением контингента ООН на юге Ливана после 2026 года, когда заканчивается мандат Временных сил ООН в стране, заявил Лавров.