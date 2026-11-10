Миротворцы ООН попали под обстрел на юге Ливана

Огонь открыли по патрулю миротворцев ООН в Ливане Миротворцы ООН попали под обстрел на юге Ливана

Москва10 ноя Вести.Группа миротворцев Временных сил ООН в Ливане (UNIFIL) подверглась обстрелу со стороны неизвестного лица в южной части страны. Об этом говорится в официальном коммюнике миссии.

Инцидент произошел в районе деревни Вади-Джило во время выполнения патрулем плановых задач. Согласно сообщению, в сторону сотрудников ООН было выпущено около 12 пуль.

Сегодня вечером патруль UNIFIL, выполнявший плановое патрулирование, подвергся обстрелу примерно 12 пулями вблизи Вади-Джило​​​. Заметив вспышку выстрела, патруль открыл ответный огонь говорится в сообщении

В материале сказано, что после этого стрелявший прекратил нападение. Пострадавших среди миротворцев нет.

В командовании UNIFIL добавили, что нормы международного права налагают на все стороны конфликта обязанность гарантировать безопасность сотрудников и объектов ООН. В заявлении сказано, что любые умышленные атаки на миротворческие контингенты грубо нарушают резолюцию 1701 Совета Безопасности ООН и принципы международного гуманитарного права.

Миссия обратилась к ливанскому руководству с призывом провести оперативное расследование для идентификации нападавшего и обеспечения его наказания.

Ранее Израиль усилил артиллерийские и авиационные удары по южной части Ливана.