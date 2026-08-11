NOC: из-за атаки БПЛА на нефтяном объекте в Ливии могут объявить форс-мажор

Нефтяные объекты в ливийской Эз-Завии в третий раз подверглись удару БПЛА NOC: из-за атаки БПЛА на нефтяном объекте в Ливии могут объявить форс-мажор

Москва11 авг Вести.Нефтяной объект на территории ливийской Эз-Завии в очередной раз подвергся удару беспилотника, из-за чего компания может приостановить работу НПЗ в случае продолжения атак. Об этом заявила ливийская Национальная нефтяная корпорация(National Oil Corporation, NOC).

В публикации отмечается, что это уже третий подобный инцидент. Власти Ливии пока не озвучили свои версии относительно того, кто может стоять за этими атаками.

Совет директоров компании заявляет, что в случае продолжения таких нападений он будет вынужден объявить форс-мажор и полностью приостановить работу нефтеперерабатывающего завода говорится в сообщении компании

По данным Reuters, беспилотник упал у главного нефтяного резервуара и сети трубопроводов на заводе по смешиванию масел компании ⁠Zawiya Oil ⁠Refining Company.

Нефтеперерабатывающий завод в Эз-Завии, расположенный примерно в 40 км к западу от Триполи, перерабатывает до 120 000 баррелей нефти в сутки. Он подключен к месторождению Шарара, добыча на котором достигает 300 000 баррелей в сутки. Сейчас это крупнейший действующий НПЗ в Ливии, так как завод в Рас‑Лануфе закрыт.