Нетаньяху на Генассамблее ООН напомнил всем об операции с пейджерами в Ливане

Нетаньяху напомнил в ООН об операции "Моссада" с пейджерами Нетаньяху на Генассамблее ООН напомнил всем об операции с пейджерами в Ливане

Москва24 сен Вести.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, напомнил об операции "Моссада" с пейджерами в Ливане в 2024 году.

С трибуны Генассамблеи Нетаньяху показал присутствующим пейджер.

Помните эти штуки? Помните их? Что ж, могу вам сказать: "Хезболла" их точно помнит. Угадайте, что случилось с большей частью огромного арсенала "Хезболлы" сказал израильский премьер

При этом перед выступлением Нетаньяху делегации ряда стран вышли из зала. Кроме того, были слышны возгласы неодобрения.

17 и 18 сентября 2024 года в нескольких районах Ливана прогремели взрывы. Причиной стала детонация средств связи членов движения "Хезболла", в основном в атаке применялись пейджеры и рации. По официальной статистике, свыше 30 человек погибли, более 3 тысяч получили ранения. Нетаньяху публично признавал ответственность Израиля за операцию.