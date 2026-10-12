Лавров: РФ согласна, что контингент ООН в Ливане стоит сохранить и после 2026 г.

Лавров заявил, что РФ согласна с сохранением контингента ООН в Ливане Лавров: РФ согласна, что контингент ООН в Ливане стоит сохранить и после 2026 г.

Москва12 окт Вести.Российская сторона согласна с сохранением контингента ООН на юге Ливана после 2026 года, когда заканчивается мандат Временных сил организации в стране. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, сохранение военного контингента, возможно, будет в каких-то других формах и с другими полномочиями.

Разделяем мнение Бейрута о том, что целесообразно сохранить на юге Ливана ооновский контингент и после 2026 года сказал Лавров

Российский министр подчеркнул: главное – чтобы мандат включал в себя поддержание мира и фиксацию любых нарушений.

Ранее Лавров заявил, что Москва неизменно выступает за сохранение суверенитета, независимости, территориальной целостности и единства Ливана.