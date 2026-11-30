Лавров: Россия не согласится приостанавливать СВО на время переговоров

Россия не станет приостанавливать СВО на период проведения переговоров Лавров: Россия не согласится приостанавливать СВО на время переговоров

Москва30 ноя Вести.Российская Федерация готова к проведению переговоров ради достижения долгосрочного и справедливого мира, но не намерена приостанавливать проведение специальной военной операции (СВО) на период диалога. Об этом заявил глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров в авторской статье для газеты "Ведомости".

Россия … готова к переговорам для достижения устойчивого справедливого мира отметил руководитель ведомства

По его словам, ключевые условия и задачи для урегулирования конфликта ранее были сформированы президентом РФ Владимиром Путиным в июньском выступлении 2024 года.

При этом Лавров подчеркнул, что Россия, учитывая прошлый негативный опыт, откажется от задействования каких-либо пауз в ходе спецоперации при проведении контактов в любых форматах.

По его оценке, ультимативное требование паузы со стороны стран ЕС и НАТО призвано лишь дать возможность киевскому режиму восполнить военные арсеналы и перегруппировать силы.