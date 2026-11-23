Москва23 нояВести.Европейские страны только на словах заявляют о готовности к переговорам с Россией, но на деле выдвигают априори неприемлемые условия и демонстрируют абсолютную незаинтересованность в диалоге с Москвой. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС австрийский политолог, историк и журналист Дитер Райниш.
Он отметил, что Европейская комиссия (ЕК) в качестве предварительного условия для начала мирных переговоров требует прекращения огня. По мнению Райниша, именно прекращение огня, а не мирное урегулирование, является истинной целью Европы.
Переговоры нужны для того, чтобы договориться о прекращении огняпояснил австрийский политолог
Он также напомнил о планах немецкого правительства по перевооружению и повышению боеспособности вооруженных сил ФРГ к 2030 году.
На самом деле это опять пустые слова Мерца. Его цель – не мир. И Мерц совершенно ясно это демонстрируетсказал Райниш
Ранее стало известно, что ЕК отказалась от двусторонних переговоров с Россией по вопросам архитектуры новой системы европейской безопасности.