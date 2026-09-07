Лавров рассказал о положении России в мире Лавров: итоги СВО решительно влияют на положение России в мире

Москва7 сен Вести.Результаты специальной военной операции (СВО) напрямую влияют на положение России в мире, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.

Во время встречи со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО он отметил, что итоги СВО могут оказать воздействие на перспективы влияния РФ.

Главное, решающее воздействие на восприятие нас в мире и на перспективы нашего влияния, упрочения наших позиций в мире окажет и оказывает положение дел на фронте объяснил Лавров

Он также рассказал, на какие договоренности никогда не пойдет Москва. По словам министра, РФ всегда заключает соглашения на основе прагматизма.