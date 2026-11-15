Лавров: сформулированные Путиным в 2024 году цели СВО никогда не менялись Лавров: определенные Путиным цели СВО никогда не менялись

Москва15 ноя Вести.Сформулированные президентом РФ Владимиром Путиным цели спецоперации никогда не менялись, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

[Переговорная] линия будет выстроена таким образом, чтобы достигать целей специальной военной операции, которые были сформулированы президентом в июне 2024 года, и никогда с тех пор не менялись сказал Лавров

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Вашингтон пока не передавал Москве сведения об итогах встречи спецспосланников президента Соединенных Штатов Америки Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Дублине.