Москва12 октВести.Москва неизменно выступает за сохранение суверенитета, независимости, территориальной целостности и единства Ливана. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на переговорах с главой ливанского внешнеполитического ведомства Юсефом Раджи.
Хочу однозначно, недвусмысленно подтвердить принципиальную позицию России в пользу обеспечения суверенитета, единства и территориальной целостности Ливанаподчеркнул глава МИД РФ
Переговоры глав внешнеполитических ведомств России и Ливана прошли в Москве 12 октября.