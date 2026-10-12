В России заявили о неизменной приверженности единству и целостности Ливана

Лавров подтвердил неизменную позицию Москвы в пользу единства Ливана В России заявили о неизменной приверженности единству и целостности Ливана

Москва12 окт Вести.Москва неизменно выступает за сохранение суверенитета, независимости, территориальной целостности и единства Ливана. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на переговорах с главой ливанского внешнеполитического ведомства Юсефом Раджи.

Хочу однозначно, недвусмысленно подтвердить принципиальную позицию России в пользу обеспечения суверенитета, единства и территориальной целостности Ливана подчеркнул глава МИД РФ

Переговоры глав внешнеполитических ведомств России и Ливана прошли в Москве 12 октября.