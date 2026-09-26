Лавров отметил, что договоренности о единстве Палестины остались на бумаге Лавров: РФ ратовала за единство Палестины, но договоренности остались на бумаге

Москва26 сен Вести.





Россия долгие годы ратовала за единство Палестины, но договоренности остались на бумаге. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в ООН.

По его словам, в Москве проводились встречи со всеми палестинскими фракциями, где принимался документ об их объединении, однако эти договоренности не были реализованы.

Мы долгие-долгие годы… ратовали за палестинское единство. Потому что раскол среди палестинцев ничего хорошего им не сулил. И сейчас мы в этом убеждаемся… Мы проводили несколько встреч в Москве, приглашали все 11 или 12 палестинских фракций, принимали документ о том, что они согласны объединиться, забыть разногласия и единым коллективом продвигать палестинское дело за создание палестинского государства. То же самое сделали китайские наши коллеги год спустя. И, к сожалению, все вот эти договоренности… тоже остались на бумаге не по нашей вине сказал Лавров

Министр подчеркнул, что палестинцы не смогли преодолеть внутренние разногласия, несмотря на заявления, что они будут обеспечивать единство своих рядов.