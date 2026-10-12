Лавров: делегация РФ посетит Ливан и проведет контакты по религиозной линии

В МИД РФ заявили, что делегация России посетит Ливан в октябре Лавров: делегация РФ посетит Ливан и проведет контакты по религиозной линии

Москва12 окт Вести.Делегация РФ в октябре посетит Ливан и проведет контакты по религиозной линии, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

В ближайшее время, в конце октября, делегация Православного императорского палестинского общества во главе с Сергеем Степашиным посетит Ливан заявил Лавров журналистам

В состав российской делегации войдут священники Русской православной церкви. Запланирована встреча с президентом Ливана и контакты по религиозной линии.

Ранее Сергей Лавров заявил, что Москва неизменно выступает за сохранение суверенитета, независимости, территориальной целостности и единства Ливана. Об этом он сообщил на переговорах с главой ливанского внешнеполитического ведомства Юсефом Раджи.