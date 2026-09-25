Движение поездов после ЧП на перегоне Рачейка — Балашейка возобновлено

После ЧП с поездом восстановили движение на перегоне Рачейка – Балашейка Движение поездов после ЧП на перегоне Рачейка — Балашейка возобновлено

Москва25 сен Вести.Движение поездов на перегоне Рачейка — Балашейка на границе Самарской и Ульяновской областей возобновлено, сообщили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги.

В 08.29 (время московское) восстановлено движение на перегоне Рачейка – Балашейка участка Новообразцовое – Инза Куйбышевской железной дороги… ОАО "РЖД" принимает все необходимые меры для ввода поездов в график говорится в сообщении КбшЖД в мессенджере МАХ

Отмечается, что с задержками следуют поезда из Москвы в Тольятти, Самару и Челябинск, максимальная задержка - 3 часа 5 минут.

ЧП с пассажирским поездом Москва - Тольятти произошло рано утром 25 сентября, в пятницу. В результате травмы получил машинист, повреждены электровоз и первый вагон. Пострадавших среди пассажиров нет.