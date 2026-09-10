Мурманчанин рассказал о спасении девочки, прыгнувшей во время пожара на одеяло

Мужчина, спасший на пожаре ребенка в Мурманске, рассказал детали происшествия Мурманчанин рассказал о спасении девочки, прыгнувшей во время пожара на одеяло

Москва10 сен Вести.Житель Мурманска Василий Володин, оказавшийся в числе четырех мужчин, которые 9 сентября спасли на пожаре ребенка, рассказал подробности происшествия. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам мужчины, четверо сотрудников "Управления дорожного хозяйства" Мурманска, в числе которых был Володин, работали на противоположной стороне улицы Шмидта. В какой-то момент они увидели, что из окон квартиры на третьем этаже жилого дома валит дым.

Увидели - там женщина кричит, в истерике. Кричит – спасите ребенка. Девочке года четыре. Она держится на подоконнике. Мы говорим - нужно на руки кидать. Но там откуда-то скинули одеяло, принесли нам, мы растянули. И женщина кидает ребенка приводятся слова Володина

В результате ребенок оказался на растянутом одеяле. Обошлось без серьезных травм.

Василий Володин, Денис Морозов, Дмитрий Кузичев и Денис Ильяшенко будут представлены к городской награде, сообщил глава города Иван Лебедев.