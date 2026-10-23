В Пермском крае подростка приговорили к 6 годам за убийство учителя Осужден подросток, убивший педагога в Пермском крае

Москва23 окт Вести.Приговор в отношении подростка, убившего учительницу одной из школ, вынесен в Пермском крае. Об этом сообщает региональный Следственный комитет.

Собранные следственными органами СК России по Пермскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 17-летнего юноши. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) говорится в сообщении СК

7 апреля 17-летний юноша ударил педагога ножом в грудь на крыльце школы. Пострадавшую госпитализировали, но через некоторое время она скончалась в больнице.

Суд приговорил фигуранта к 6 годам лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.