Перед судом предстанет пермский школьник, обвиняемый в убийстве учительницы

Перед судом предстанет школьник, убивший свою учительницу в Пермском крае Перед судом предстанет пермский школьник, обвиняемый в убийстве учительницы

Москва25 авг Вести.Перед судом предстанет 17-летний школьник из Пермского края, обвиняемый в убийстве своей учительницы. Об этом сообщила пресс-служба Добрянского районного суда.

В Добрянский районный суд Пермского края поступило уголовное дело в отношении 17-летнего подростка, обвиняемого в совершении убийства своего классного руководителя говорится в сообщении, опубликованном в сообществе пресс-службы во "Вконтакте"

В ближайшее время дело будет рассмотрено по существу, также будет избрана мера пресечения в отношении обвиняемого.

Олеся Багута была учителем русского языка и литературы, имела высшую категорию. Утром 7 апреля ученик 9-го класса набросился на нее с ножом и ударил в грудь. Пострадавшую оперативно госпитализировали, однако, несмотря на усилия врачей, она скончалась в реанимации через несколько часов.

Были возбуждены уголовные дела об убийстве и халатности.