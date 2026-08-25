Москва25 авгВести.Перед судом предстанет 17-летний школьник из Пермского края, обвиняемый в убийстве своей учительницы. Об этом сообщила пресс-служба Добрянского районного суда.
В Добрянский районный суд Пермского края поступило уголовное дело в отношении 17-летнего подростка, обвиняемого в совершении убийства своего классного руководителяговорится в сообщении, опубликованном в сообществе пресс-службы во "Вконтакте"
В ближайшее время дело будет рассмотрено по существу, также будет избрана мера пресечения в отношении обвиняемого.
Олеся Багута была учителем русского языка и литературы, имела высшую категорию. Утром 7 апреля ученик 9-го класса набросился на нее с ножом и ударил в грудь. Пострадавшую оперативно госпитализировали, однако, несмотря на усилия врачей, она скончалась в реанимации через несколько часов.
Были возбуждены уголовные дела об убийстве и халатности.