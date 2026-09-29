Москва29 сенВести.В Словакии учительница погибла из-за нападения ученика в школе. Информацию об этом распространил телеканал JOJ.
По его данным, трагедия произошла утром 29 сентября в начальной школе в населенном пункте Сташков в районе города Чадца. Ученик с помощью острого предмета напал на одноклассников и педагога.
Одна учительница скончалась на местеговорится в материале телеканала
Более подробной информации пока не приводится.
По данным из открытых источников, в начальной школе в Словакии учатся девять лет. Дети поступают туда в возрасте 6-7 лет, а заканчивают обучение в начальной школе в возрасте 15–16 лет.