Учительница погибла при нападении ученика начальной школы в Словакии на класс

Ученик напал на свой класс в начальной школе в Словакии, погибла учительница Учительница погибла при нападении ученика начальной школы в Словакии на класс

Москва29 сен Вести.В Словакии учительница погибла из-за нападения ученика в школе. Информацию об этом распространил телеканал JOJ.

По его данным, трагедия произошла утром 29 сентября в начальной школе в населенном пункте Сташков в районе города Чадца. Ученик с помощью острого предмета напал на одноклассников и педагога.

Одна учительница скончалась на месте говорится в материале телеканала

Более подробной информации пока не приводится.

По данным из открытых источников, в начальной школе в Словакии учатся девять лет. Дети поступают туда в возрасте 6-7 лет, а заканчивают обучение в начальной школе в возрасте 15–16 лет.