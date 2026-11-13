Москва13 ноя Вести.Запрет курить вейп вызвал конфликт матери и ребенка, во время которого подросток задушил маму, а позднее спрятал ее тело в чемодан и отнес на экологическую тропу, пишет SHOT.

Уточняется, что подозреваемый учится в 8 классе и жил вместе мамой. Чтобы скрыть следы преступления, мальчик какое-то время переписывался с родными от имени убитой.

38-летняя Шахноза А. работала уборщицей ... 2 ноября между матерью и подростком вспыхнула ссора из-за вейпа. Во время конфликта парень накинулся на женщину и задушил ее с помощью шнурков сказано в публикации

Затем несовершеннолетний целиком поместил тело убитой в чемодан и спрятал на экотропе в поселке Парголово.

В материале говорится, что связь с женщиной прервалась 1 ноября – в этот день она в последний раз приходила на работу.

Родные заподозрили неладное, когда долгое время не могли до нее дозвониться, но получали ответные сообщения с ее номера. В них собеседник уклонялся от вопросов о местонахождении женщины. Лишь 11 ноября сестра убитой обратилась с заявлением в полицию. На следующий день тело обнаружили у Юкковского ручья.

По подозрению в совершении преступления задержали 15-летнего сына погибшей. Возбуждено уголовное дело, сейчас решается вопрос об избрании подростку меры пресечения.