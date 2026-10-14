19-летнего жителя Петербурга арестовали по обвинению в убийстве матери Суд в Петербурге арестовал 19-летнего парня, обвиняемого в убийстве матери

Москва14 окт Вести.Невский районный суд Санкт-Петербурга отправил под арест до 11 декабря местного жителя Ивана Юматова, обвиняемого в убийстве, сообщает объединенная пресс-служба городских судов в мессенджере MAX.

Следствие полагает, что Юматов не позднее 15 часов 53 минут 11.10.2026, находясь в квартире дома 4 по улице Дмитрия Устинова, в ходе внезапно возникших неприязненных отношений к Б., нанес ей неустановленным следствием предметом, обладающим колюще-режущими свойствами, множественные колото-резаные раны груди и шеи, причинив тем самым телесные повреждения, от которых потерпевшая скончалась на месте происшествия говорится в публикации

19-летний Юматов был задержан на следующий день, ему предъявили обвинение. Свою вину парень признал полностью.

По данным ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу, убитая женщина приходилась фигуранту матерью.