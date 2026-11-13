Москва13 нояВести.Якуба Сулейманова, обвиняемого в убийстве бывшей сожительницы в Санкт-Петербурге, заключили под стражу. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города.
Калининский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Якуба Сулейманова сроком по 11.01.2026говорится в сообщении
По данным следствия, в четверг, 12 ноября, Сулейманов догнал свою бывшую возлюбленную на улице Вавиловых в Санкт-Петербурге. Он не менее восьми раз с силой ударил ее ножом. Пострадавшую успели довезти до больницы, но она скончалась в тот же день.
По некоторым данным, у 27-летней погибшей остался пятилетний сын. Его судьбу решит суд.