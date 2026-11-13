Обвиняемого в убийстве бывшей сожительницы заключили под стражу в Петербурге

В Петербурге арестовали мужчину, зарезавшего бывшую сожительницу Обвиняемого в убийстве бывшей сожительницы заключили под стражу в Петербурге

Москва13 ноя Вести.Якуба Сулейманова, обвиняемого в убийстве бывшей сожительницы в Санкт-Петербурге, заключили под стражу. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города.

Калининский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Якуба Сулейманова сроком по 11.01.2026 говорится в сообщении

По данным следствия, в четверг, 12 ноября, Сулейманов догнал свою бывшую возлюбленную на улице Вавиловых в Санкт-Петербурге. Он не менее восьми раз с силой ударил ее ножом. Пострадавшую успели довезти до больницы, но она скончалась в тот же день.

По некоторым данным, у 27-летней погибшей остался пятилетний сын. Его судьбу решит суд.