После исчезновения петербурженки с ее телефона продолжали приходить сообщения

Стала известна возможная причина убийства петербурженки ее сыном-подростком После исчезновения петербурженки с ее телефона продолжали приходить сообщения

Москва13 ноя Вести.Причиной убийства 14-летним жителем Санкт-Петербурга своей матери, тело которой было обнаружено в чемодане возле Юкковского ручья в поселке Парголово, могли стать конфликты по поводу курения, сообщает Telegram-канал "112".

Предположительно, 2 ноября подросток задушил мать после очередной ссоры. Мальчик часто конфликтовал с женщиной из-за курения – она делала ему замечания и запрещала курить говорится в публикации

После расправы мальчик вывез тело в чемодане и спрятал у Юкковского ручья.

По данным 112, погибшую в последний раз видели 1 ноября на работе. После этого она исчезла. Однако с ее телефона близким продолжали приходить сообщения. При этом на звонки женщина не отвечала. В сообщениях также не было ответов на вопросы о ее местонахождении.

В полицию 11 ноября обратилась сестра пропавшей. На следующий день подростка задержали на Юкковском шоссе. Возбуждено уголовное дело, решается вопрос о его аресте.