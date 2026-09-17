У берегов ОАЭ нашли тело пропавшего российского моряка Тело пропавшего российского моряка нашли у берегов ОАЭ

Москва17 сен Вести.Тело российского моряка, пропавшего без вести после ЧП с обстрелом судна Hercules Star, найдено у берегов ОАЭ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в генконсульстве РФ в Дубае.

Уточняется, что проводятся необходимые процедуры, после их завершения тело моряка репатриируют в Россию.

Обнаружено тело российского моряка, ранее числившегося пропавшим без вести после происшествия с судном Hercules Star заявили в генконсульстве

Подчеркивается, что российское диппредставительство находится в постоянном контакте с компетентными органами ОАЭ, представителями судоходной компании и родственниками россиянина.

Российский моряк пропал без вести 15 сентября. В результате обстрела танкер Hercules Star получил повреждения примерно в 44 км от порта Рашид в Дубае.