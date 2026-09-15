Российский моряк пропал без вести после повреждения судна у берегов ОАЭ

Российский моряк пропал без вести в Персидском заливе Российский моряк пропал без вести после повреждения судна у берегов ОАЭ

Москва15 сен Вести.Российский моряк пропал без вести у берегов ОАЭ после повреждения танкера Hercules Star. Генеральное консульство РФ в Дубае контролирует ситуацию, об этом РИА Новости сообщил генеральный консул Максим Владимиров.

Дипломат подчеркнул, что ведомство постоянно взаимодействует с местными властями и представителями судовладельца, отслеживая все поступающие данные.

По информации генерального консульства, российский гражданин, являющийся членом экипажа судна, в настоящее время числится пропавшим без вести​​​. Продолжаются мероприятия по установлению его местонахождения сказал он

В то же время Telegram-канал SHOT сообщил о том, что российский моряк пропал после удара по танкеру в Персидском заливе. 46-летний Станислав Г., родом из Калининграда находился на танкере HERCULES STAR 9 сентября, когда судно обстреляли примерно в 44 км от транспортного узла, порта Рашид в Дубае. По данным источника танкер получил серьёзные повреждения, накренился и начал набирать воду. Близкие ведут поиски Станислава уже 5-й день, подчеркнул SHOT.