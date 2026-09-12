Москва12 сенВести.В Черном море ведутся поиски капитана судна "Армада Лидер" Олега Выгонного. Информация размещена в канале "Любимый Сочи" в MAX.
По сведениям родных, 10 сентября судно, находившееся в 12-мильной зоне в нейтральных водах у берегов Абхазии, атаковал БПЛА. Экипаж был эвакуирован, а капитан остался на борту.
12 сентября судно осмотрели, но Олега там не обнаружили. Родные надеются, что он мог самостоятельно покинуть корабль — оказаться в воде, воспользоваться спасательным плотом или добраться до берегаговорится в мессендже
Близкие капитана попросили подключиться к поискам рыбаков, моряков и всех, кто находится в этом районе Черного моря.