Капитан танкера пропал в Черном море после атаки БПЛА В Черном море разыскивают пропавшего после атаки БПЛА капитана танкера

Москва12 сен Вести.В Черном море ведутся поиски капитана судна "Армада Лидер" Олега Выгонного. Информация размещена в канале "Любимый Сочи" в MAX.

По сведениям родных, 10 сентября судно, находившееся в 12-мильной зоне в нейтральных водах у берегов Абхазии, атаковал БПЛА. Экипаж был эвакуирован, а капитан остался на борту.

12 сентября судно осмотрели, но Олега там не обнаружили. Родные надеются, что он мог самостоятельно покинуть корабль — оказаться в воде, воспользоваться спасательным плотом или добраться до берега говорится в мессендже

Близкие капитана попросили подключиться к поискам рыбаков, моряков и всех, кто находится в этом районе Черного моря.